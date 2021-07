“Una storia horror? Vacanza-studio in Italia”, il tweet di Amanda Knox scatena le polemiche (Di domenica 25 luglio 2021) Il tweet di Amanda Knox: “storia horror? Vacanza-studio in Italia” Amanda Knox torna a far parlare di sé con un post condiviso su Twitter. Alla domanda di un utente che le chiedeva “Racconta una storia dell’orrore in cinque parole”, la ex studentessa americana accusata di aver partecipato al delitto di Meredith Kercher ha risposto: “Indimenticabile Vacanza studio in Italia”. Il tweet ha scatenato l’ira degli utenti, a cui ... Leggi su tpi (Di domenica 25 luglio 2021) Ildi: “intorna a far parlare di sé con un post condiviso su Twitter. Alla domanda di un utente che le chiedeva “Racconta unadell’orrore in cinque parole”, la ex studentessa americana accusata di aver partecipato al delitto di Meredith Kercher ha risposto: “Indimenticabilein”. Ilhato l’ira degli utenti, a cui ...

Advertising

borghi_claudio : Oggi qualcuno si sta rendendo forse conto che questa storia del #GreenpassObbligatorio non era una cosuccia da nien… - MarroneEmma : È meglio chiudere una storia d’amore che chiudere un tour. Sto sotto mille treni. Grazie ancora a tutti ??… - Rvaticanaitalia : Strappare i #bambini schiavi del lavoro forzato nelle #miniere di Cobalto, per un dollaro al giorno. Questo il prog… - CittaCazzate : @brezzone_ Hanno tirato con il 37%, sembrava una partita scapoli ammogliati, credono di vincere solo perché hanno l… - flamminiog : RT @GeorgeSpalluto: La notizia più bella della giornata non è una medaglia ma la meravigliosa performance di Vanessa #Ferrari, qualificatas… -