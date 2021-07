Un successo dopo l’altro per Giulia Salemi: ha ottenuto un nuovo lavoro! (Di domenica 25 luglio 2021) Giulia Salemi, dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip è diventata inarrestabile! Ha raggiunto un altro importante obiettivo. Giulia Salemi (Instagram)L’italo-persiana Giulia Salemi, dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, sta conquistando un successo dopo l’altro . Sicuramente l’influencer sta vivendo uno dei periodi più belli della sua vita, dato che anche la storia d’amore con Pierpaolo Pretelli sta procedendo a gonfie vele. Ora, la modella ha ottenuto un altro importante lavoro e sta ... Leggi su formatonews (Di domenica 25 luglio 2021), dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip è diventata inarrestabile! Ha raggiunto un altro importante obiettivo.(Instagram)L’italo-persiana, dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, sta conquistando un. Sicuramente l’influencer sta vivendo uno dei periodi più belli della sua vita, dato che anche la storia d’amore con Pierpaolo Pretelli sta procedendo a gonfie vele. Ora, la modella haun altro importante lavoro e sta ...

