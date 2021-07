Un Posto al Sole, anticipazioni dal 26 al 30 luglio: torna Pietro Abbate (Di domenica 25 luglio 2021) anticipazioni settimanali “Un Posto al Sole”, puntate dal 26 al 30 luglio 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap napoletana? Pietro Abbate non è scappato all’estero. Si è nascosto bene ed è in cerca di documenti falsi. Dopo essere stato malmenato da due balordi, ruba a Guido, che aggredisce alle spalle, la pistola d’ordinanza e a Palazzo Palladini sequestra Ferri e Filippo, già provato dalla perdita di memoria Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 25 luglio 2021)settimanali “Unal”, puntate dal 26 al 302021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap napoletana?non è scappato all’estero. Si è nascosto bene ed è in cerca di documenti falsi. Dopo essere stato malmenato da due balordi, ruba a Guido, che aggredisce alle spalle, la pistola d’ordinanza e a Palazzo Palladini sequestra Ferri e Filippo, già provato dalla perdita di memoria Articolo completo: dal blog SoloDonna

