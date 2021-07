Un caso i non vaccinati nella scuola: ecco l’Italia che viaggia a due velocità (Di domenica 25 luglio 2021) Elenchi che non combaciano. Numeri che cambiano e ingrossano una platea di cui nessuno conosce le dimensioni esatte,. E poi i supplenti e i precari. Che si sono prenotati al vaccino in una regione diversa da quella di residenza Leggi su corriere (Di domenica 25 luglio 2021) Elenchi che non combaciano. Numeri che cambiano e ingrossano una platea di cui nessuno conosce le dimensioni esatte,. E poi i supplenti e i precari. Che si sono prenotati al vaccino in una regione diversa da quella di residenza

