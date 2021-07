Ultimo appuntamento stasera del “Letterature Festival Internazionale di Roma” allo Stadio Palatino (Di domenica 25 luglio 2021) Ospiti della serata: De Luca, Morales, Venturini, McGrath, Massini Ultimo appuntamento stasera del Letterature – Festival Internazionale di Roma, storica manifestazione della Capitale a cura dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale, promossa da Roma Culture, evento che fa parte del programma dell’Estate Romana 2021, organizzata da Zètema Progetto Cultura in collaborazione con Institut français, American Academy e British Council, con il patrocinio di SIAE- Società Italiana degli Autori ed ... Leggi su romadailynews (Di domenica 25 luglio 2021) Ospiti della serata: De Luca, Morales, Venturini, McGrath, Massinideldi, storica manifestazione della Capitale a cura dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali diCapitale, promossa daCulture, evento che fa parte del programma dell’Estatena 2021, organizzata da Zètema Progetto Cultura in collaborazione con Institut français, American Academy e British Council, con il patrocinio di SIAE- Società Italiana degli Autori ed ...

