Ufficiale | Estrella Galeazzi al Catania

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 25 luglio 2021) Ilcomunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Genoa il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Felipe, nato in Brasile ad Araraquara il 10 gennaio 2001 e cittadino italiano. Nel 2020/21, con i rossoblù genovesi, l’attaccante sudamericano ha realizzato 8 reti in 22 gare nel campionato Primavera 1, competizione nella quale ha debuttato con la Roma nel 2019, sommando le prime esperienze in Italia (27 presenze e 11 gol nell’arco di una stagione e mezza con la squadra capitolina). Al suo attivo, in giallorosso, anche l’esordio nella prestigiosa UEFA Youth League., che nel ...