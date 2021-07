Tuttosport: solo lo Stadium aprirà al 50%, il Maradona e gli altri al 33% (Di domenica 25 luglio 2021) Nonostante il governo abbia dato l’ok alla riapertura degli stadi al 50%, solo la Juventus potrà beneficiare della misura. Gli altri impianti apriranno con una capienza al 30%. Lo scrive Tuttosport. “Il decreto, infatti, prevede ‘il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro’. Il problema è che negli stadi italiani i seggiolini sono molto vicini. Quindi, per mantenere i tifosi a un metro l’uno dall’altro, bisognerà lasciare due posti vuoti, non uno solo. Questo porta a un’occupazione effettiva del 33%. Vale per San Siro, Olimpico, Franchi, San Paolo. Tra le grandi, solo la Juventus potrà ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 luglio 2021) Nonostante il governo abbia dato l’ok alla riapertura degli stadi al 50%,la Juventus potrà beneficiare della misura. Gliimpianti apriranno con una capienza al 30%. Lo scrive. “Il decreto, infatti, prevede ‘il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro’. Il problema è che negli stadi italiani i seggiolini sono molto vicini. Quindi, per mantenere i tifosi a un metro l’uno dall’altro, bisognerà lasciare due posti vuoti, non uno. Questo porta a un’occupazione effettiva del 33%. Vale per San Siro, Olimpico, Franchi, San Paolo. Tra le grandi,la Juventus potrà ...

