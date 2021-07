Tunisia: proteste nel giorno della Festa per (Di domenica 25 luglio 2021) In occasione del 64mo anniversario della proclamazione della Repubblica tunisina, diverse centinaia di giovani e attivisti hanno raccolto l'invito, lanciato in rete da un non ben identificato Gruppo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 25 luglio 2021) In occasione del 64mo anniversarioproclamazioneRepubblica tunisina, diverse centinaia di giovani e attivisti hanno raccolto l'invito, lanciato in rete da un non ben identificato Gruppo ...

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia proteste Tunisia: proteste nel giorno della Festa per La Tunisia vive da mesi una sorta di stallo istituzionale a causa della contrapposizione tra il presidente della Repubblica Kais Saied e il primo ministro Hichem Mechichi, per via di un rimpasto ...

Tunisia: proteste nel giorno della Festa per la Repubblica
In occasione del 64mo anniversario della proclamazione della Repubblica tunisina, diverse centinaia di giovani e attivisti hanno raccolto l'invito, lanciato in rete da un non ben identificato Gruppo d

