Tunisia | il presidente licenzia il premier e congela il Parlamento

repubblica : ?? Proteste in Tunisia, il presidente impone le dimissioni del premier e blocca l'attivita' del Parlamento - SkyTG24 : Proteste in Tunisia, il presidente Saied licenzia il premier e sospende il Parlamento - tfabiani2 : RT @GeopoliticalCen: Tunisia: stiamo forse assistendo ad un golpe bianco. Il presidente della repubblica ha sospeso le funzioni di governo… - Smilekyeom : Vi parlo di ciò che sta accadendo nella mia terra d'origine: la Tunisia. Oggi è festa della Repubblica. Il popolo… - FocusonafricaIt : BREAKING NEWS - Il presidente tunisino #KaisSaied ha congelato l’attività del Parlamento e rimosso il premier… -

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia presidente

Ildella Camera Rached Ghannouchi ha accusato ildi 'colpo di stato contro la Costituzione'A seguito dell'annuncio della gente si è riversata per le strade con scene di giubilo, fuochi d'artificio, colpi di clacson nelle principali vie della capitale.Tunisia nel caos. Dopo una giornata di scontri, proteste e manifestazioni in varie città, il presidente Kais Saied ha annunciato la sospensione del parlamento e le dimissioni del primo ministro Hicham ...La decisione del capo dello Stato è arrivata dopo che migliaia di cittadini sono scesi in piazza per protestare contro il governo guidato da Mechichi. Saied assumerà la guida dell'esecutivo con la col ...