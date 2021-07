Tuffi finale trampolino: beffa finale per l’Italia (Di domenica 25 luglio 2021) Le tuffatrici Italiane Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi sono passate dall’assaporare la gioia di una medaglia a Tokyo 2020 nella finale dei Tuffi trampolino 3 metri alla delusione per aver clamorosamente sbagliato l’ultimo tuffo relegando le atlete a un modesto settimo posto che le lascia con l’amaro in bocca. Hanno vinto la gara le due Cinesi, seguite dalle Canadesi e dalle Tedesche. Tuffi: la squadra italiana e il programma ufficiale di Tokyo 2020 Tuffi finale trampolino: cosa è successo alle azzurre? Dopo i primi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 luglio 2021) Le tuffatrici Italiane Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi sono passate dall’assaporare la gioia di una medaglia a Tokyo 2020 nelladei3 metri alla delusione per aver clamorosamente sbagliato l’ultimo tuffo relegando le atlete a un modesto settimo posto che le lascia con l’amaro in bocca. Hanno vinto la gara le due Cinesi, seguite dalle Canadesi e dalle Tedesche.: la squadra italiana e il programma ufficiale di Tokyo 2020: cosa è successo alle azzurre? Dopo i primi ...

Advertising

Gazzetta_it : Detti, che peccato: solo 6° nei 400 stile libero. 'Un'occasione buttata' - sportface2016 : #Tokyo2020 #Tuffi #Diving #Bertocchi-#Pellacani da sogno nella finale 3 metri trampolino sincro: dopo 3 serie… - mbraghe80 : @DavidePJ @EurosportCare Pure. L'unica cosa fatta decentemente sono le notifiche dell'inizio delle gare che assegna… - bankainoace : no fermi un attimo già stanotte c'è una finale con dressel? e io mi devo svegliare alle 8 per vedere i tuffi? come faccio - gemmapwnz : RT @alessiacoucou: ma mettete alla finale di tuffi non mi sono svegliata alle 8 per niente #giochiolimpici #Tokyo2020 #Italia #Diving -