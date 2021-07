Trent’anni e non sentirli: Vanessa Ferrari in finale nel corpo libero a Tokyo 2020 (Di domenica 25 luglio 2021) La ginnasta bresciana, alla quarta Olimpiade, si è piazzata davanti alla super favorita, la statunitense Simone Biles. Il 2 agosto cercherà di conquistare quella medaglia che le fu negata due volte: a Londra e Rio Leggi su lastampa (Di domenica 25 luglio 2021) La ginnasta bresciana, alla quarta Olimpiade, si è piazzata davanti alla super favorita, la statunitense Simone Biles. Il 2 agosto cercherà di conquistare quella medaglia che le fu negata due volte: a Londra e Rio

