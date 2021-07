Tragedia nell' European Talent Cup | incidente mortale per il 14enne Millán

(Di domenica 25 luglio 2021) Il mondo del Motorsport è di nuovo in lutto. Ad Aragon, in occasione del Cev, è venuto a mancare Hugonel corso di Gara 1 dellaCup. Il giovanissimo pilota, classe 2006, è ...

La Nuova Sardegna

Lapochi secondi dopo: il 14enne si è rialzato e, nel tentativo di uscire dalla pista, è stato investito dal pilota polacco Pawelec, che non ha potuto fare niente per evitarlo. La corsa è ...... giù per due piani di scale, mentre l'altro figlio dormiva incurante di tutto'altra stanza. ... Venerdì scorso c'è stata un'altrafamiliare a Taranto. Un pensionato di 75 anni ha ...Il pilota spagnolo di 14 anni perde la vita sul circuito di casa. E' scivolato dopo un highside ed è stato investito senza colpe dal polacco Pawelec ...Hugo Millàn, è deceduto in seguito ad un terribile incidente durante Gara 1 della ETC (European Talent Cap) del mondiale CEV ad Aragòn. Il 14 enne spagnolo è rimasto in pista dopo un highside al tredi ...