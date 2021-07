Tony Fauci | Andiamo in direzione sbagliata È frustrante | vaccinatevi

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 25 luglio 2021) È una “pandemia dei non vaccinati”, ripete Anthony, l’immunologo consulente della Casa Bianca, che non nasconde la sua preoccupazione perché gli Stati Uniti stanno andando “nella”. Il superesperto americano dice di sentirsi “molto frustrato” perché osserva “un vero focolaio tra i non vaccinati. Questo è un problema ed è il motivo per cui siamo là fuori praticamente a supplicare le persone non immunizzate di andare a farsi il vaccino”, ha dichiarato alla Cnn. “Abbiamo il 50 per cento del paese non completamente vaccinato, questo è un problema, soprattutto in presenza di una variante, come la Delta, che ha la ...