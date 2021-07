Tokyo: l'Italia sfida i campioni del Mondo (Di domenica 25 luglio 2021) Tokyo (GIAPPONE) - Dopo l'esordio vincente di ieri contro il Canada , per la nazionale maschile di Gianlorenzo Blengini domani c'è l'importante sfida ai bicampioni del Mondo della Polonia che ieri ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 luglio 2021)(GIAPPONE) - Dopo l'esordio vincente di ieri contro il Canada , per la nazionale maschile di Gianlorenzo Blengini domani c'è l'importanteai bideldella Polonia che ieri ...

TgLa7 : ??Tokyo: Dell'Aquila primo oro Italia nel #Taekwondo - rtl1025 : ??'Mi sono vaccinato dal #Covid per venire a #Tokyo a prendermi un #OroOlimpico. Sono sincero, io avevo un motivo in… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - AA31192Patriota : RT @Libero_official: Terza medaglia italiana a #Tokyo202, e arriva dal ciclismo: Elisa #LongoBorghini fa il bis dopo Rio. Speranze anche da… - C0NNEXI0NV : RT @bomdiabelaflor_: medaglie vinte dall’Italia ai giochi olimpici di tokyo 2020; a tread: (in aggiornamento) #Tokyo2020 #giochiolimpic… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo Italia Tokyo 2020, Odette Giuffrida vince il bronzo nel Judo. Per la romana un'altra medaglia dopo l'argento di Rio Sul tatami di Tokyo, però, la storia è differente: le due avversarie si affrontano a viso aperto. ... Ippon decisivo che regala all'Italia un altro bronzo! E' bronzo olimpico per Odette Giuffrida ! Chi ...

Uno dei più grandi eventi sportivi è appena iniziato a Tokyo. Le Olimpiadi si svolgono ogni quattro anni (cinque in questo caso) e sono una grande ...

Tokyo 2020, prime finali del nuoto. Giornata no per l'Italia Rai News Basket. Tokyo 2020 Torneo 3×3 femminile Tokyo. Un successo e una sconfitta ... Con i punti di D’Alie e Consolini l’Italia ha trovato una bella reazione e si è portata in tre occasioni sul -2 ma nel momento di massima difficoltà la Cina si è ...

Judo: Odette Giuffrida è di bronzo Odette Giuffrida vince la medaglia di bronzo nei -52 kg del judo alle Olimpiadi di Tokyo. L'azzurra, argento a Rio 2016, supera nella finalina l'ungherese Reka Pupp grazie a un ippon conquistando la ...

