Advertising

SkyTG24 : #Tokyo2020 La prima medaglia azzurra ai #giochiolimpici è l' #argento di Gigi Samele: - SkyTG24 : #Tokyo2020 La prima medaglia d'oro ai #giochiolimpici è nel #taekwondo -58kg di Vito Dell'Aquila:… - SkyTG24 : L'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. ?? Luigi Samele - scherma, sciabola maschile ?? Vito Dell'Aquila - taekwondo,… - sportli26181512 : Olimpiadi, nuoto: Detti 6° nella finale stile libero a Tokyo 2020. I risultati: Prime medaglie assegnate nel nuoto… - infoitsport : Tokyo, i risultati in diretta. Inizio super per Italbasket, volley femminile e Settebello -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo risultati

La Gazzetta dello Sport

... azzurre battute dalla Cina Le azzurre del basket 3x3 sono state sconfitte dalla Cina 22 - 13 nel match valido per il torneo olimpico di2020. In precedenza avevano superato la Romania 22 - 14. ...JUDO TAEKWONDO: OGGI I BIG AZZURRI PER LE OLIMPIADI 2020! Spazio aiper il Judo e il Taekwondo alle Olimpiadi di2020 oggi domenica 25 luglio: dopo il primo "assaggio" occorso ieri, ecco che si ritorna sul tatami per questi due sport ...Alle 12:00 spazio al nuoto dopo le delusioni della notte: focus in particolare su Margherita Panziera, impegnata nelle batterie dei 100 metri dorso, Benedetta Pilato e Martina Carraro nei 100 metri ra ...dal nostro inviato TOKYO «Stamattina non ho iniziato benissimo, ma questo pomeriggio ho spaccato». E’ raggiante Leonardo Fioravanti dopo aver staccato il pass per gli ottavi ...