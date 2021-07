Tokyo 2020: Zanni bronzo nei pesi, quinta medaglia per l'Italia (Di domenica 25 luglio 2021) Mirko Zanni ha vinto la medaglia di bronzo nel sollevamento pesi 67kg. E’ la quinta medaglia per l’Italia ai Giochi di Tokyo. Il sollevatore friulano si è piazzato alle spalle del colombiano Lozano... Leggi su feedpress.me (Di domenica 25 luglio 2021) Mirkoha vinto ladinel sollevamento67kg. E’ laper l’ai Giochi di. Il sollevatore friulano si è piazzato alle spalle del colombiano Lozano...

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - matteosalvinimi : La grande sensibilità di Vito Dell'Aquila, neocampione olimpico di #taekwondo, categoria -58 kg a Tokyo 2020: 'Ques… - IFlck : RT @repubblica: Vanessa Ferrari in finale nel corpo libero, Simone Biles è dietro: 'Anche alla mia età si può puntare alla medaglia' https:… - Ubitennis : Ubiradio Olimpiadi - La seconda giornata di Tokyo 2020 -