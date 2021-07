Tokyo 2020, terza medaglia per l’Italia: bronzo per Borghini (Di domenica 25 luglio 2021) terza medaglia per l’Italia a Tokyo 2020. Elisa Longo Borghini è di bronzo nella prova in linea di ciclismo su strada. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 luglio 2021)per. Elisa Longoè dinella prova in linea di ciclismo su strada. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tokyo 2020, Elisa Longo Borghini conquista il bronzo nel ciclismo Attiva tra le Elite dal 2011, è stata medaglia di bronzo olimpica in linea nel 2016 e mondiale in linea nel 2012 nel 2020, nonché otto volte campionessa nazionale, cinque a cronometro e tre in linea. ...

Olimpiadi, nel ciclismo in linea Elisa Longo Borghini vince il bronzo ... bronzo olimpico per Elisa Longo Borghini Elisa Longo Borghini ©Getty ImagesLa terza medaglia dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 arriva dalla prova in linea femminile di ciclismo e porta la ...

Tokyo 2020, il programma di domenica 25 luglio - Sportmediaset Sport Mediaset Come funziona il videogioco Google Doodle a tema Olimpiadi Il Google Doodle a tema Olimpiadi è il videogioco interattivo Champions Island con protagonista il gatto Lucky, ambientato in Giappone ...

NUOTO, TOKYO 2020: I VIDEO DELLE FINALI DEL 25 LUGLIO Contenuti speciali, articoli, video e podcast! Nella nottata italiana, mattina a Tokyo, si conclude la prima giornata di semifinali e finali della XXXII Edizione dei Giochi Olimpici. ? FACEBOOK. ? INS ...

