Tokyo 2020, terza medaglia per l’Italia: bronzo per Borghini (Di domenica 25 luglio 2021) terza medaglia per l’Italia a Tokyo 2020. Elisa Longo Borghini è di bronzo nella prova in linea di ciclismo su strada. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 25 luglio 2021)per. Elisa Longoè dinella prova in linea di ciclismo su strada. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - matteosalvinimi : La grande sensibilità di Vito Dell'Aquila, neocampione olimpico di #taekwondo, categoria -58 kg a Tokyo 2020: 'Ques… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - sparklylouis : RT @Eurosport_IT: ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di cicli… - Italia_Notizie : Ciclismo, ancora bronzo per Elisa Longo Borghini -