Tokyo 2020 | tennis femminile | Sorribes Tormo batte Barty | out la campionessa di Wimbledon

(Di domenica 25 luglio 2021) Ashleighè uscita di scena al primo turno delle Olimpiadi di, sconfitta da Saraper 6-4, 6-3. Eliminazione inaspettata della testa di serie numero 1, intrappolata nella ragnatela tattica dell’avversaria spagnola e incapace di districarsi, come invece è solita fare. Ladiha sofferto sin dai primi scambi il lavoro difensivo dell’iberica, eccezionale in contenimento e abile nel pungere in fase di ricezione;ha inoltre inciso durante i propri turni di battuta, rischiando ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - Corriere : Taekwondo, Vito Dell’Aquila vince il primo oro italiano a Tokyo - repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - sportface2016 : #Tokyo2020 #Swimming #Nuoto Il video con gli highlights della finale dei 400 stile libero: vince #Hafnaoui, Gabrie… - infoitsport : Diretta Gabriele Detti/ Finale 400 sl streaming video tv, Olimpiadi Tokyo 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

...- Richard Carapaz oro olimpico tra gli uomini - La vittoria di Carapaz - Ordine d'arrivo della gara maschile - Le pagelle Benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova olimpica di...Cosi' Gabriele Detti dopo la delusione del sesto posto nella finale dei 400 stile libero ai Giochi diIl tunisino Ahmed Hafnaoui ha vinto a sorpresa la medaglia d'oro nei 400 metri stile ...La diretta testuale delle qualificazioni del K1 femminile per quanto riguarda la canoa slalom alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La prima a scendere in acqua sarà la nostra Stefanie Horn: l’atleta della ...Il video con gli highlights della finale dei 400 stile libero di nuoto a Tokyo 2020: storica vittoria per il tunisino Hafnaoui, sesto posto per Gabriele Detti ...