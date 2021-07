Tokyo 2020, sollevamento pesi: Ruiu sesto, vince Fabin Li (Di domenica 25 luglio 2021) Davide Ruiu chiude al sesto posto la prova di sollevamento pesi maschile -61 kg, valevole per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella parte di strappo l’azzurro fallisce l’ultimo tentativo con i 131 kg fermandosi a 127 kg, mentre nella parte di slancio è ottimo nel secondo tentativo con 159 kg, raggiungendo un totale di 286. Primo posto, come da pronostico, Fabin Li: il cinese parte male nella prima parte fallendo il primo tentativo con i 137 kg, ma si rifà immediatamente chiudendo con 141 kg, mentre nella seconda parte si ferma a 172 kg e chiude con il totale di 313. Secondo ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Davidechiude alposto la prova dimaschile -61 kg, valevole per le Olimpiadi di. Nella parte di strappo l’azzurro fallisce l’ultimo tentativo con i 131 kg fermandosi a 127 kg, mentre nella parte di slancio è ottimo nel secondo tentativo con 159 kg, raggiungendo un totale di 286. Primo posto, come da pronostico,Li: il cinese parte male nella prima parte fallendo il primo tentativo con i 137 kg, ma si rifà immediatamente chiudendo con 141 kg, mentre nella seconda parte si ferma a 172 kg e chiude con il totale di 313. Secondo ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tokyo 2020, Elisa Longo Borghini conquista il bronzo nel ciclismo Attiva tra le Elite dal 2011, è stata medaglia di bronzo olimpica in linea nel 2016 e mondiale in linea nel 2012 nel 2020, nonché otto volte campionessa nazionale, cinque a cronometro e tre in linea. ...

Olimpiadi, nel ciclismo in linea Elisa Longo Borghini vince il bronzo ... bronzo olimpico per Elisa Longo Borghini Elisa Longo Borghini ©Getty ImagesLa terza medaglia dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 arriva dalla prova in linea femminile di ciclismo e porta la ...

Tokyo 2020, il programma di domenica 25 luglio - Sportmediaset Sport Mediaset Elisa Longo Borghini, medaglia di bronzo nel ciclismo a Tokyo 2020 di Redazione online. Terza medaglia per l’Italia nella prova su strada in linea. Terza medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Elisa Longo Borghini è bronzo nella prova su strada in linea ...

Olimpiadi Tokyo 2020, terza medaglia: Longo Borghini è bronzo! Judo, Giuffrida per il terzo posto LIVE La medaglia che ad un certo punto sembrava ormai sfumata. A Tokyo succede l’imprevedibile: vince l’austriaca Anna Kiesenhofer, ma Elisa Longo Borghini – ancora una volta dopo Rio De Janeiro – ...

