Tokyo 2020, quinta medaglia per l'Italia: Mirko Zanni vince il bronzo nel sollevamento pesi (Di domenica 25 luglio 2021) l'Italia conquista la quinta medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la terza di bronzo, grazie al podio conquistato da Mirko Zanni nel sollevamento pesi (cat. 67 kg). "Ha fatto la storia!", commenta Federpesistica. "l'Italia dei pesi torna su un podio olimpico dopo 38 anni!". Si Mirko, è tutto vero! pic.twitter.com/WXR4mMmJCD — Federpesistica (@federpesistica) July 25, 2021 Il 23enne di Pordenone, vicecampione europeo ...

