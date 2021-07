Tokyo 2020, quarta medaglia per l’Italia: Odette Giuffrida bronzo nel judo (Di domenica 25 luglio 2021) La judoka di Roma Odette Giuffrida vince la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. E’ la seconda affermazione dopo l’argento di Rio 2016 La judoka di Montesacro Odette Giuffrida si è aggiudicata la medaglia di bronzo alla Olimpiadi di Tokyo 2020. L’atleta romana ha sconfitta nella sfida che valeva il gradino più basso del podio olimpico nel judo categoria 52 kilogrammi l’ungherese Reka Hupp. E’ stata una sfida ... Leggi su ck12 (Di domenica 25 luglio 2021) Laka di Romavince ladialle Olimpiadi di. E’ la seconda affermazione dopo l’argento di Rio 2016 Laka di Montesacrosi è aggiudicata ladialla Olimpiadi di. L’atleta romana ha sconfitta nella sfida che valeva il gradino più basso del podio olimpico nelcategoria 52 kilogrammi l’ungherese Reka Hupp. E’ stata una sfida ...

