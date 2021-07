Tokyo 2020, per l’ottava volta ai Giochi: l’omaggio alla ginnasta Chusovitina (Di domenica 25 luglio 2021) Le gare di ginnastica artistica delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sono state sospese al centro di Ariake per rendere omaggio all’uzbeka Oksana Chusovitina, 46 anni e in gara per l’ottava volta ai Giochi. Applausi dalle ginnaste, dai loro tecnici e dai giornalisti presenti. In carriera ha vinto due medaglie olimpiche (un oro a squadre a Barcellona ’92 e un argento nel volteggio a Pechino 2008, il primo con la Comunità degli Stati Indipendenti, il secondo con la Germania). Chusovitina è stata eliminata nel volteggio. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 25 luglio 2021) Le gare di ginnastica artistica delle Olimpiadi disono state sospese al centro di Ariake per rendere omaggio all’uzbeka Oksana, 46 anni e in gara perai. Applausi dalle ginnaste, dai loro tecnici e dai giornalisti presenti. In carriera ha vinto due medaglie olimpiche (un oro a squadre a Barcellona ’92 e un argento nel volteggio a Pechino 2008, il primo con la Comunità degli Stati Indipendenti, il secondo con la Germania).è stata eliminata nel volteggio. Funweek.

