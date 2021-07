Tokyo 2020, pallanuoto maschile: l’Italia trionfa ai danni del Sudafrica, dominio assoluto (Di domenica 25 luglio 2021) l’Italia della pallanuoto ha esordito nel migliore dei modi alle Olimpiadi di Tokyo 2020, battendo il Sudafrica per 21-2. Partenza straripante degli uomini guidati dal commissario tecnico Sandro Campagna, in vasca con determinazione sin dai primi minuti di gioco effettivi e a segno con buona parte degli effettivi impiegati. Gli atleti Sudafricani hanno tentato di offrire il massimo delle loro potenzialità, sebbene il talento degli azzurri abbia oscurato le stelle avversarie; da sottolineare l’apporto offensivo di Di Fulvio, Echenique e Aicardi, ma generalmente performance da non ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021)dellaha esordito nel migliore dei modi alle Olimpiadi di, battendo ilper 21-2. Partenza straripante degli uomini guidati dal commissario tecnico Sandro Campagna, in vasca con determinazione sin dai primi minuti di gioco effettivi e a segno con buona parte degli effettivi impiegati. Gli atletini hanno tentato di offrire il massimo delle loro potenzialità, sebbene il talento degli azzurri abbia oscurato le stelle avversarie; da sottolineare l’apporto offensivo di Di Fulvio, Echenique e Aicardi, ma generalmente performance da non ...

