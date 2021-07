Tokyo 2020, nuoto: squalificata Benedetta Pilato, Ceccon e staffetta da record italiano (Di domenica 25 luglio 2021) Seconda giornata di batterie per il nuoto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Nei 100 metri rana donne la campionessa azzurra Benedetta Pilato è stata squalificata. Volano in semifinale Stefano Ballo, Stefano Di Cola, Martina Carraro e Thomas Ceccon nelle rispettive categorie. record italiano e primo posto nella staffetta 4 x 100 m stile libero uomini. IL MEDAGLIERE IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO I RISULTATI GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA REGOLAMENTO nuoto record olimpico nei 100 ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Seconda giornata di batterie per ilai Giochi Olimpici di. Nei 100 metri rana donne la campionessa azzurraè stata. Volano in semifinale Stefano Ballo, Stefano Di Cola, Martina Carraro e Thomasnelle rispettive categorie.e primo posto nella4 x 100 m stile libero uomini. IL MEDAGLIERE IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO I RISULTATI GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA REGOLAMENTOolimpico nei 100 ...

