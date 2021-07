Tokyo 2020, nuoto: Pilato squalificata. "Gara orribile, ma cosa ho fatto?" (Di domenica 25 luglio 2021) "E' stata una Gara orribile , ma poi cosa ho fatto? Non so davvero perché mi abbiano squalificata". Delusa e incredula la baby campionessa Benedetta Pliato, detentrice del record del mondo nei 50 ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) "E' stata una, ma poiho? Non so davvero perché mi abbiano". Delusa e incredula la baby campionessa Benedetta Pliato, detentrice del record del mondo nei 50 ...

Advertising

Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - matteosalvinimi : La grande sensibilità di Vito Dell'Aquila, neocampione olimpico di #taekwondo, categoria -58 kg a Tokyo 2020: 'Ques… - Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - samualebutti : RT @rep_roma: Tokyo 2020, Montesacro in festa per il bronzo di Odette Giuffrida. Il nonno le aveva detto: 'Porta una medaglia qualsiasi la… - elleci42 : @quinonsischerza E in più gli atleti del Brasile hanno sfilato in Havaianas nella cerimonia d'apertura di Tokyo 202… -