Tokyo 2020, la storia di Kimia Alizadeh: da “rifugiata” batte la Jones e le nega il tris olimpico (Di domenica 25 luglio 2021) Le Olimpiadi, si sa, sono un crogiolo di storie. Tra quelle che spiccano di più c'è senz'altro quella di Kimia Alizadeh , atleta di origine iraniana in forza alla squadra rifugiati che a Tokyo ha battuto... Leggi su feedpress.me (Di domenica 25 luglio 2021) Le Olimpiadi, si sa, sono un crogiolo di storie. Tra quelle che spiccano di più c'è senz'altro quella di, atleta di origine iraniana in forza alla squadra rifugiati che aha battuto...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - Corriere : Taekwondo, Vito Dell’Aquila vince il primo oro italiano a Tokyo - repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Esordio super per l'Italia del basket, battuta la Germania 92-82 - Eurosport_IT : Ci abbiamo sperato sino all'ultimo ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Diving -