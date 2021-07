Tokyo 2020, la seconda giornata live Longo Borghini, Giuffrida e Zanni: tre bronzi per l'Italia. Squalificata Pilato (Di domenica 25 luglio 2021) La prima giornata di Olimpiadi di Tokyo 2020 ha regalato all'Italia due medaglie grazie a Vito Dell'Aquila nel taekwondo e all'argento di Luigi Samele nella sciabola. Oggi via al... Leggi su ilmattino (Di domenica 25 luglio 2021) La primadi Olimpiadi diha regalato all'due medaglie grazie a Vito Dell'Aquila nel taekwondo e all'argento di Luigi Samele nella sciabola. Oggi via al...

Advertising

Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - matteosalvinimi : La grande sensibilità di Vito Dell'Aquila, neocampione olimpico di #taekwondo, categoria -58 kg a Tokyo 2020: 'Ques… - Eurosport_IT : BIS PER ELISA! ???? Seconda medaglia di bronzo alle Olimpiadi per la nostra Longo Borghini ??????????? ???? Rio 2016 ???? T… - Etzi2891 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 MIRKO ZANNI BRONZO NEL SOLLEVAMENTO PESI -67KG HA ALZATO 322 KG PER IL NUOVO PRIMATO NAZIONALE #SkySport… - _gryffindorteam : -Vito Dell’Aquila é ORO ?? olimpico di Taekwondo a Tokyo 2020 -