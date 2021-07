Tokyo 2020, la seconda giornata live Giuffrida e Volpi vedono le medaglie: Detti solo sesto, show della Ferrari (Di domenica 25 luglio 2021) La prima giornata di Olimpiadi di Tokyo 2020 ha regalato all'Italia due medaglie grazie a Vito Dell'Aquila nel taekwondo e all'argento di Luigi Samele nella sciabola. Oggi via al... Leggi su ilmattino (Di domenica 25 luglio 2021) La primadi Olimpiadi diha regalato all'Italia duegrazie a Vito Dell'Aquila nel taekwondo e all'argento di Luigi Samele nella sciabola. Oggi via al...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - Corriere : Taekwondo, Vito Dell’Aquila vince il primo oro italiano a Tokyo - repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - IRENEC67 : @Ciclignorante Mamma Rai dirette Tokyo 2020 meglio staccare le prese - SPalermo91 : RT @Eurosport_IT: SEMIFINALEEEEE! ?? Alice Volpi può lottare per una medaglia a Tokyo ?????? Il report: -