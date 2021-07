Tokyo 2020 | la seconda giornata live Detti solo sesto | show della Ferrari | Giuffrida e Lombardo ai quarti nel judo

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - Corriere : Taekwondo, Vito Dell’Aquila vince il primo oro italiano a Tokyo - repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - LucaGiroletti : @ilpost Non conosco questo sport ma al maestro Baglivo dovremmo fare un monumento. Due ori olimpici, cinque titoli… - emamarro : RT @Eurosport_IT: Il campione in carica dà forfait ????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #Tennis | #Murray -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Ottimo esordio per la nazionale italiana di pallavolo femminile al torneo olimpico di: il sestetto allenato da Davide Mazzanti ha sconfitto la Russia 3 - 0 (25 - 23, 25 - 19, 25 - 14) . "Dopo aver rotto il ghiaccio nel primo set è stato emozionante e divertente. Le ...Delusione per Gabriele Detti, solo sesto nella finale dei 400 stile libero a. L'italiano non ha quindi confermato il bronzo di Rio 2016. "E' un'occasione sprecata: non lo definirei un flop, ma con il tempo di vittoria si poteva tranquillamente fare" : Gabriele ...Seconda giornata “ufficiale” del programma delle Olimpiadi di Tokyo 2020: con oggi domenica 25 luglio siamo dunque ormai nel vivo di questa magnifica 32^ edizione dei giochi che pure ci sta regalando ...Match mai in discussione con l'Italia che ha dominato sia in attacco che in difesa. Anche senza la miglior Egonu, le azzurre non hanno mai dato alla Russia (Roc in queste Olimpiadi) la ben che minima ...