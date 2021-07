Tokyo 2020 | la Giorgi non tradisce | Murray alza bandiera bianca

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - Corriere : Taekwondo, Vito Dell’Aquila vince il primo oro italiano a Tokyo - repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - Ilsolito_In : RT @Eurosport_IT: Esordio sul velluto per l'Italia di Alessandro Campagna ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTea… - RaiSport : ?? #Tiroconarco, azzurre ko nei quarti L'#Italia ha perso 6-0 contro la #Corea #Tokyo2020 #giochiolimpici #archery -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Sorprese e colpi di scena nel torneo olimpico di tennis in corso di svolgimento a. Sorrisi per Camila Giorgi , brutte notizie per Andy Murray. SUPER CAMILA Camila Giorgi ha esordito nel torneo singolare al meglio. L'azzurra si è imposta su Jennifer Brady (N.15 al mondo) in ...La diretta testuale delle qualificazioni del K1 femminile per quanto riguarda la canoa slalom alle Olimpiadi di. La prima a scendere in acqua sarà la nostra Stefanie Horn: l'atleta della Marina Militare sarà al cancelletto di partenza alle ore 7.47 italiane per la prima "run" e alle 9.55 per la ...Prima vera grande delusione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021 per la Nazionale Italiana di judo ... spesso e volentieri i tentativi di proiezione del campione panamericano 2020. In situazione di ...L‘Italia del canottaggio esulta per la qualificazione alla finale olimpica del quattro senza e per altri risultati che fanno ben sperare per le gare che assegneranno le medaglie a Cinque cerchi. Gli o ...