Tokyo 2020 in diretta, due bronzi per l'Italia: Giuffrida nel judo e Borghini nel ciclismo (Di domenica 25 luglio 2021) Tokyo, 25 luglio 2021 - Anche il secondo giorno delle Olimpiadi di Tokyo 2020 parte col botto per l' Italia , che conquista altre due medaglie di bronzo 'rosa'. Dopo Elisa Longo Borghini nella ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 luglio 2021), 25 luglio 2021 - Anche il secondo giorno delle Olimpiadi diparte col botto per l', che conquista altre due medaglie di bronzo 'rosa'. Dopo Elisa Longonella ...

Advertising

Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - matteosalvinimi : La grande sensibilità di Vito Dell'Aquila, neocampione olimpico di #taekwondo, categoria -58 kg a Tokyo 2020: 'Ques… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - aleamici_ : RT @Eurosport_IT: “Farsi il mazzo” paga sempre. Grande, Vito! ?????????? ? - BlueWave_14 : RT @Eurosport_IT: BIS PER ELISA! ???? Seconda medaglia di bronzo alle Olimpiadi per la nostra Longo Borghini ??????????? ???? Rio 2016 ???? Tokyo 2… -