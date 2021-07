Tokyo 2020, i nuotatori Usa contro il vaccino: «Curiamo tanto il corpo, perché rischiare?» (Di domenica 25 luglio 2021) Molti atleti americani impegnati alle Olimpiadi hanno deciso di non vaccinarsi. Lo scrive La Stampa. La fronda no-vax è partita dal gruppo dei nuotatori. “Diversi nuotatori hanno dichiarato senza il minimo disagio di non essersi vaccinati“. L’atleta che si è esposto maggiormente è il ranista Michael Andrew, che sui social ha motivato la sua scelta. «Faccio di tutto per preparare il mio corpo al meglio, curo alimentazione, sonno, preparazione e recupero perché dovrei far entrare in circolo sostanze di cui nessuno conosce gli effetti collaterali a lungo termine?». Ed ha poi aggiunto: «Non ho deciso di evitare il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 luglio 2021) Molti atleti americani impegnati alle Olimpiadi hanno deciso di non vaccinarsi. Lo scrive La Stampa. La fronda no-vax è partita dal gruppo dei. “Diversihanno dichiarato senza il minimo disagio di non essersi vaccinati“. L’atleta che si è esposto maggiormente è il ranista Michael Andrew, che sui social ha motivato la sua scelta. «Faccio di tutto per preparare il mioal meglio, curo alimentazione, sonno, preparazione e recuperodovrei far entrare in circolo sostanze di cui nessuno conosce gli effetti collaterali a lungo termine?». Ed ha poi aggiunto: «Non ho deciso di evitare il ...

Advertising

Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - matteosalvinimi : La grande sensibilità di Vito Dell'Aquila, neocampione olimpico di #taekwondo, categoria -58 kg a Tokyo 2020: 'Ques… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - DrSodano : RT @Coninews: Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea olimpica di… - gginlemon : RT @Coninews: Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea olimpica di… -