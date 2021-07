Tokyo 2020 | highlights finale terzo posto judo 52kg | bronzo Odette Giuffrida VIDEO

(Di domenica 25 luglio 2021) Idellaper ildella categoriafemminile dialle Olimpiadi di. Laka italianaconquista la medaglia di, superando l’ungherese Reka Pupp per Ippon al Golden Score. Incontro equilibrato, in cui l’azzurra si è mostrata fin da subito più propositiva, riuscendo poi a chiudere i giochi dopo 30? di Golden Score.torna così sul podio a cinque cerchi dopo l’argento di Rio ...

Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - matteosalvinimi : La grande sensibilità di Vito Dell'Aquila, neocampione olimpico di #taekwondo, categoria -58 kg a Tokyo 2020: 'Ques… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA…

Leggi anche, bronzo nel ciclismo per Elisa Longo BorghiniDelusione per Manuel Lombardo: l'azzurro è stato sconfitto nella finale per il bronzo del judo 66 chili, sconfitto dal coreano An Baul per ipponDi scena le azzurre Jasmine Paolini e Camila Giorgi, l’una opposta a Petra Kvitova e l’altra a Jennifer Brady; sfide complesse per le tenniste italiane, sebbene la maceratese possa giocarsela alla par ...La cerimonia di apertura di Tokyo 2020 è stata scandita da diversi momenti. Uno di questi è stato il passaggio della delegazione di Tonga.