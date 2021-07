Tokyo 2020, ginnastica artistica: qualificazioni femminili, Italia in finale trascinata da Vanessa Ferrari (Di domenica 25 luglio 2021) La squadra Italiana di ginnastica artistica femminile conquista la qualificazione alla finale All-Around tra i migliori otto team dei Giochi Olimpici di Tokyo, in programma martedì 27 luglio alle ore 12.45 Italiane. Le Fate azzurre – Martina Maggio, Alice e Asia D’Amato – trascinate dall’intramontabile Vanessa Ferrari, chiudono in settima posizione la loro gara al termine del giro olimpico sui quattro attrezzi, con il complessivo di 163.330 punti (volteggio 42.766; parallele pari 41.866; trave 38.799; corpo libero 39.899). Una prestazione di assoluto ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) La squadrana difemminile conquista la qualificazione allaAll-Around tra i migliori otto team dei Giochi Olimpici di, in programma martedì 27 luglio alle ore 12.45ne. Le Fate azzurre – Martina Maggio, Alice e Asia D’Amato – trascinate dall’intramontabile, chiudono in settima posizione la loro gara al termine del giro olimpico sui quattro attrezzi, con il complessivo di 163.330 punti (volteggio 42.766; parallele pari 41.866; trave 38.799; corpo libero 39.899). Una prestazione di assoluto ...

