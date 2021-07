Tokyo 2020, Elisa Longo Borghini bronzo nel ciclismo. Terza medaglia per l'Italia, e ora occhio al judo (Di domenica 25 luglio 2021) È di Elisa Longo Borghini il primo bronzo Italiano a Tokyo 2020. La Terza medaglia arriva dal ciclismo: la 29enne piemontese sale sul podio nella prova in linea femminile dietro alla vincitrice, l'austriaca Anna Kiesenhofer protagonista di una lunga fuga partita a 40 chilometri dal traguardo, e l'olandese Annemiek van Vleuten. Brava la Longo Borghini, che si è staccata dal gruppone delle inseguitrici centrando così il suo secondo bronzo olimpico dopo quello di Rio de ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) È diil primono a. Laarriva dal: la 29enne piemontese sale sul podio nella prova in linea femminile dietro alla vincitrice, l'austriaca Anna Kiesenhofer protagonista di una lunga fuga partita a 40 chilometri dal traguardo, e l'olandese Annemiek van Vleuten. Brava la, che si è staccata dal gruppone delle inseguitrici centrando così il suo secondoolimpico dopo quello di Rio de ...

Advertising

Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - matteosalvinimi : La grande sensibilità di Vito Dell'Aquila, neocampione olimpico di #taekwondo, categoria -58 kg a Tokyo 2020: 'Ques… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - Chasingadream85 : RT @Eurosport_IT: ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di cicli… - AllAroundnet : #TorneoOlimpico @FIBA3x3 @Italbasket #Rosa 3×3 ancora al 50% di gare, KO vs la #Cina ma OK vs la #Romania… -