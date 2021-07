Tokyo 2020 diretta, 3 bronzi per l'Italia: Giuffrida judo, Borghini ciclismo, Zanni pesi (Di domenica 25 luglio 2021) Tokyo, 25 luglio 2021 - Anche il secondo giorno delle Olimpiadi di Tokyo 2020 parte col botto per l' Italia , che conquista altre due medaglie di bronzo 'rosa' e una nei pesi con Mirko Zanni . Dopo ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 luglio 2021), 25 luglio 2021 - Anche il secondo giorno delle Olimpiadi diparte col botto per l', che conquista altre due medaglie di bronzo 'rosa' e una neicon Mirko. Dopo ...

Advertising

Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - matteosalvinimi : La grande sensibilità di Vito Dell'Aquila, neocampione olimpico di #taekwondo, categoria -58 kg a Tokyo 2020: 'Ques… - Eurosport_IT : BIS PER ELISA! ???? Seconda medaglia di bronzo alle Olimpiadi per la nostra Longo Borghini ??????????? ???? Rio 2016 ???? T… - tizianacairati : ORE 15.05 - MIRKO ZANNI (SOLLEVAMENTO PESI) È MEDAGLIA DI BRONZO - Terzo bronzo della giornata e quinta medaglia in… - _gryffindorteam : - Vito Dell’Aquila é ORO ?? olimpico di Taekwondo a Tokyo 2020 -