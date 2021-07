Tokyo 2020, bronzo per Elisa Longo Borghini nel ciclismo (Di domenica 25 luglio 2021) Arriva la terza medaglia per la spedizione azzurra. A conquistarla la ventinovenne piemontese Elisa Longo Borghini nella prova in linea. L'azzurra chiude al terzo posto alle spalle dell'austriaca Anna Kiesenhofer che vince a sorpresa la prova in linea femminile di Tokyo 2020.L'atleta austriaca faceva parte della fuga a cinque del mattino e ai -40 ha staccato le due che erano rimaste con lei, involandosi in solitaria verso il successo più importante della sua carriera (che aveva abbandonato per riuscire a completare con successo il dottorato in matematica) alla sua prima partecipazione olimpica, regalando ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 25 luglio 2021) Arriva la terza medaglia per la spedizione azzurra. A conquistarla la ventinovenne piemontesenella prova in linea. L'azzurra chiude al terzo posto alle spalle dell'austriaca Anna Kiesenhofer che vince a sorpresa la prova in linea femminile di.L'atleta austriaca faceva parte della fuga a cinque del mattino e ai -40 ha staccato le due che erano rimaste con lei, involandosi in solitaria verso il successo più importante della sua carriera (che aveva abbandonato per riuscire a completare con successo il dottorato in matematica) alla sua prima partecipazione olimpica, regalando ...

Olimpiadi: Marchesini (dt vela), 'giornata complicata, Maggetti e Camboni sono stati solidi' Tokyo, 25 lug. (Adnkronos) - "Una giornata che si preannunciava complicata da interpretare, con il gradiente da nord-est in conflitto con la termica, e così si è confermata. Dobbiamo rimanere sui fond ...

