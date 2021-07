Tokyo 2020, boxe femminile 48-51 kg: Sorrentino batte Cardozo Rojas e accede agli ottavi di finale (Di domenica 25 luglio 2021) Debutto da sogno per Giordana Sorrentino nell’esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Azzurra trova la vittoria nella categoria mosca 48-51 kg della boxe contro la venezuelana Irismar del Valle Cardozo Rojas. Gara molto equilibrata, con le due pugili che hanno prestato molta attenzione alla fase difensiva, ma Sorrentino è stata la più propositiva lungo tutto l’arco del match, meritandosi le preferenze dei giudici. Ora, agli ottavi di finale Sorrentino affronterà la temibile atleta di Taipei Huang ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Debutto da sogno per Giordananell’esordio alle Olimpiadi di. L’Azzurra trova la vittoria nella categoria mosca 48-51 kg dellacontro la venezuelana Irismar del Valle. Gara molto equilibrata, con le due pugili che hanno prestato molta attenzione alla fase difensiva, maè stata la più propositiva lungo tutto l’arco del match, meritandosi le preferenze dei giudici. Ora,diaffronterà la temibile atleta di Taipei Huang ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - Corriere : Taekwondo, Vito Dell’Aquila vince il primo oro italiano a Tokyo - repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - zazoomblog : Tokyo 2020 qualificazioni femminili ginnastica artistica oggi in tv: orario e diretta streaming - #Tokyo… - sportface2016 : #Tokyo2020 #Boxe #OlympicGames Giordana #Sorrentino batte #CardozoRojas al debutto nella categoria 48-51 kg e app… -