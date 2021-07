Tokyo 2020, basket: l’Italia batte la Germania in rimonta (Di domenica 25 luglio 2021) Ottimo esordio dell’Italbasket ai Giochi di Tokyo 2020. Gli azzurri di Meo Sacchetti a Saitama vincono 92-82 in rimonta sulla Germania nella gara di esordio alle Olimpiadi. Miglior marcatore italiano Fontecchio con 20 punti, seguito da Gallinari a 18 e Melli a 13. “Abbiamo fatto una buona partita, anche se abbiamo iniziato così così e loro hanno avuto grandi percentuali da fuori nel primo quarto ed hanno tirati bene. Noi siamo stati comunque li e abbiamo continuato a giocare bene in difesa, soprattutto nell’ultimo quarto con più energia e furbizia anche in alcune situazioni difensive e siamo stati bravi ... Leggi su italiasera (Di domenica 25 luglio 2021) Ottimo esordio dell’Italai Giochi di. Gli azzurri di Meo Sacchetti a Saitama vincono 92-82 insullanella gara di esordio alle Olimpiadi. Miglior marcatore italiano Fontecchio con 20 punti, seguito da Gallinari a 18 e Melli a 13. “Abbiamo fatto una buona partita, anche se abbiamo iniziato così così e loro hanno avuto grandi percentuali da fuori nel primo quarto ed hanno tirati bene. Noi siamo stati comunque li e abbiamo continuato a giocare bene in difesa, soprattutto nell’ultimo quarto con più energia e furbizia anche in alcune situazioni difensive e siamo stati bravi ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - Corriere : Taekwondo, Vito Dell’Aquila vince il primo oro italiano a Tokyo - repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - SportDailyITA : VIDEO - Olimpiadi: i pittogrammi umani - LadymiaMicky : RT @_DAGOSPIA_: ARRIVA LA TERZA MEDAGLIA PER L’ITALIA ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2020: ELISA LONGO BORGHINI E'... -