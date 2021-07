Tifosi allo stadio | Allianz Stadium aperto al 50% gli altri al 30% | è polemica

(Di domenica 25 luglio 2021) Scoppia il caso seggiolini in vista dell’apertura degli stadi. Solo l’potrebbe garantire il 50% di capienza La riapertura degli stadi al 50% comporta che per quasi tutti gli impianti di Serie A la capienza sarà di poco superiore al 30%. Il decreto, infatti, prevede che chi entrerà grazie al green pass dovrà comunque mantenere la distanza impersonale di almeno un metro. Il problema è che negli stadi italiani i seggiolini sono molto vicini, questo porterà a un’occupazione effettiva del 33%. Tra le grandi solo la Juventus potrò garantire il 50% effettivo della capienza grazie alle sedute più larghe dell’...

Advertising

sscnapoli : ?? #Zielinski “Abbiamo sentito la mancanza dei nostri tifosi. Mi auguro di rivederli presto allo stadio per raggiung… - idieforcalum : quanti tifosi potranno entrare allo stadio? il 50%? - matteofila : Solidarietà a #bassetti insultato in piazze novax. Uomo di scienza che giustamente difende i #vaccini e allo stesso… - francatiz : RT @LucaSciarini: Parole profonde e sincere, intrise di speranza ma anche di preoccupazione, quelle che i tifosi troveranno oggi allo stadi… - LucaSciarini : Parole profonde e sincere, intrise di speranza ma anche di preoccupazione, quelle che i tifosi troveranno oggi allo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tifosi allo

Nulla avrebbe mai fatto pensare che tutto sarebbe cambiato così in fretta: una squadra stellare che inon hanno potuto supportarestadio a causa del Covid, e che avrà già una faccia ...... baci casti per i Fan musulmani Da quando sono uscitiscoperto come coppia ufficiale, Can ...di punta di DAZN che fa affidamento sulla sua professionalità e sul suo charme per incantare i...Tra grandi conferme, sorprese ed emozioni la pista di Isola Sacra ha visto sfidarsi, sotto l’occhio di un caloroso pubblico pronto a salutare lo ‘start’ della manifestazione, i migliori e le migliori ...Avvio con il botto per il Frosinone, che nella prima giornata di serie B, il 21 agosto, affronterà allo "Stirpe” il Parma di Pierluigi Buffon, una delle favorite ...