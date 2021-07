(Di domenica 25 luglio 2021) tornato carico, determinato e… variopinto.è così, un po' eccentrico, gli piace tingersi i capelli: rossoneri per una promessa - 'se andiamo in Champions me li faccio' - , fucsia per ...

Advertising

calciomercatoit : ?? - sportli26181512 : Theo vuole prendere il volo: tra rinnovo e un futuro da ala: Theo vuole prendere il volo: tra rinnovo e un futuro d… - sportli26181512 : Gol, assist e magie: così Brahim fa dimenticare Calhanoglu: Gol, assist e magie: così Brahim fa dimenticare Calhano… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? - mirkocalemme : RT @calciomercatoit: ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Theo vuole

... dribbling, fuga in area e un rasoterra preciso che concretizza il bel colpo di tacco di. Ma non è finita qui, perché Brahim Diaz confeziona una palla gol deliziosa per Leao, che non...Nuovo ruolo ? Partiamo da qui: e segiocasse ala? Magari in un 4 - 4 - 2? Chiariamoci: il modulo di riferimento resta il 4 - 2 - 3 - 1, su questo nessun dubbio, ma la soluzione Hernandez ...Il PSG vuole aggiungere alla sua collezione di talenti anche Theo Hernandez: la reazione del Milan e del giocatore ...Nel pomeriggio il Milan è sceso in campo sul ribassato di Milanello e ha affrontato il Modena in amichevole sotto il caldo sole di Carnago. I rossoneri hanno travolto gli emiliani con un ...