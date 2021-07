The Mall Luxury Club unisce shopping ed esperienze negli outlet di Firenze e Sanremo (Di domenica 25 luglio 2021) The Mall Luxury outlets, lo shopping dedicato al lusso, racchiude in un'unica location i più famosi marchi internazionali dell'alta moda, aperto prima a Firenze nel 2001 e poi a Sanremo, prepara l'ingresso a uno speciale Club dedicato suoi frequentatori e sostenitori. The Mall Club è un esclusivo programma loyalty su tre livelli – Friend, Lover e Ambassador – che offre vantaggi speciali semplicemente con una iscrizione online, attraverso il sito The Mall Luxury outlets nella sezione ... Leggi su panorama (Di domenica 25 luglio 2021) Thes, lodedicato al lusso, racchiude in un'unica location i più famosi marchi internazionali dell'alta moda, aperto prima anel 2001 e poi a, prepara l'ingresso a uno specialededicato suoi frequentatori e sostenitori. Theè un esclusivo programma loyalty su tre livelli – Friend, Lover e Ambassador – che offre vantaggi speciali semplicemente con una iscrizione online, attraverso il sito Thes nella sezione ...

Advertising

illuminativide1 : Shauna L. - VLOG Day 4 + Fuerteventura Capital Puerta del Rosario + Visit to the Mall + V China Town Store Tour -… - hotintheairport : RT @jammkamm: liminal Pietà in a clearance store in the mall - god469suck : RT @jammkamm: liminal Pietà in a clearance store in the mall - jammkamm : liminal Pietà in a clearance store in the mall - tenstrife : @pluto5h the way its an outside mall hdcjhdfkcjjdjfj -