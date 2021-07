Teramo, domani il raduno: i convocati per il ritiro, c’è anche Cianci (Di lunedì 26 luglio 2021) Pietro Cianci, accostato al Palermo nelle ultime settimane, è stato convocato dal Teramo per il ritiro pre-campionato Leggi su mediagol (Di lunedì 26 luglio 2021) Pietro, accostato al Palermo nelle ultime settimane, è stato convocato dalper ilpre-campionato

Advertising

Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Fumata biancorossa: l’ex Avellino Carlo #Musa è il nuovo diesse del #Teramo. Biennale. In arrivo come caposcout Antonio Per… - AhhourSZN : RT @NicoSchira: Fumata biancorossa: l’ex Avellino Carlo #Musa è il nuovo diesse del #Teramo. Biennale. In arrivo come caposcout Antonio Per… - NicoSchira : Fumata biancorossa: l’ex Avellino Carlo #Musa è il nuovo diesse del #Teramo. Biennale. In arrivo come caposcout Ant… - ekuonews : Teramo Natura Indomita, domani al Parco Fluviale il concerto dei Fuzzy Dice -