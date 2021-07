Tennistavolo | Olimpiadi Tokyo | la finale del doppio misto sarà tra Cina e Giappone

(Di domenica 25 luglio 2021) Grandissima azione oggi alMetropolitan Gymnasium, sede dei tornei didei Giochi della XXXII Olimpiade. Per quanto riguarda la giornata odierna, domenica 25 luglio, si sono disputati incontri del, del singolare maschile e del singolare femminile. Andiamo a scoprire i risultati nel riepilogo completo. Nei quarti didelsuccesso per 4-0 del duo cinese Xu-Liu contro i rumeni Ionescu-Szocs, quindi combattutissimo 4-3 per il duo francese Lebesson-Yuan sugli hongkonghesi Wong-Doo. Successo per 4-2 per i rappresentanti di ...

In questa domenica per i risultati delleTokyo 2020 spazio anche per il basket 3 3 con la ... dalle prime ore del mattino italiano avremo poi anchee Pallamano, ma pure il ...L'Italia di pallacanestro è tornata alledopo un'assenza durata 17 lunghi anni. Dopo quel ...00 - BASKET maschile Iran - Repubblica Ceca (gironi) Ore 3:00 -doppio misto (quarti ...Grandissima azione oggi al Tokyo Metropolitan Gymnasium, sede dei tornei di tennistavolo dei Giochi della XXXII Olimpiade. Per quanto riguarda la giornata odierna, domenica 25 luglio, si sono disputat ...Programma Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live e risultati delle gare in programma domenica 25 luglio Programma fitto e tante medaglie in arrivo anche oggi.