Tennis, Olimpiadi Tokyo: tutti gli italiani in campo tra singolare e doppio. Djokovic e Osaka di nuovo sulla scena (Di domenica 25 luglio 2021) Nella terza giornata del torneo di Tennis alle Olimpiadi di Tokyo, vedremo tantissimi argomenti interessanti in campo, a partire da quelli legati ai giocatori italiani. Per un gioco del destino, infatti, tutti i sei giocatori tra rappresentanza maschile e femminile andranno in campo per giocarsi l’accesso al terzo turno (in singolare) o ai quarti di finale (in doppio). Comincerà Camila Giorgi, attesa, dopo il successo davvero di qualità contro l’americana Jennifer Brady, alla conferma con un’avversaria per lei da tempo ostica, quale la ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Nella terza giornata del torneo dialledi, vedremo tantissimi argomenti interessanti in, a partire da quelli legati ai giocatori. Per un gioco del destino, infatti,i sei giocatori tra rappresentanza maschile e femminile andranno inper giocarsi l’accesso al terzo turno (in) o ai quarti di finale (in). Comincerà Camila Giorgi, attesa, dopo il successo davvero di qualità contro l’americana Jennifer Brady, alla conferma con un’avversaria per lei da tempo ostica, quale la ...

