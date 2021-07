Tennis, Olimpiadi Tokyo: Jasmine Paolini saluta il torneo femminile. Non riesce l’impresa contro Petra Kvitova (Di domenica 25 luglio 2021) Resta soltanto una la rappresentante italiana nel torneo Olimpico di Tennis. Non riesce l’impresa a Jasmine Paolini, che capitola per 6-4 6-3 sotto i potenti colpi di una Petra Kvitova che cerca di ritrovare il gioco di qualche stagione fa. L’azzurra saluta il torneo di Tokyo 2020 dopo un’ora ed 11 minuti di gioco. Per Kvitova il sogno a cinque cerchi continua con un secondo turno non impossibile contro la belga Alison Van Uytvanck. Primo set. Paolini ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Resta soltanto una la rappresentante italiana nelOlimpico di. Non, che capitola per 6-4 6-3 sotto i potenti colpi di unache cerca di ritrovare il gioco di qualche stagione fa. L’azzurraildi2020 dopo un’ora ed 11 minuti di gioco. Peril sogno a cinque cerchi continua con un secondo turno non impossibilela belga Alison Van Uytvanck. Primo set....

Advertising

sportface2016 : +++#Tennis, Matteo #Berrettini non andrà alle Olimpiadi di #Tokyo2020 per un infortunio muscolare+++ - InteBNLdItalia : ?? Brutte notizie per Berrettini che per un infortunio muscolare è costretto a rinunciare ai Giochi Olimpici di… - Coninews : Infortunio muscolare e niente Olimpiadi per Matteo #Berrettini. Dopo lo storico exploit nel torneo di Wimbledon il… - lorenza_bezze : RT @LeilaBoocch: Ma la Rai è davvero convinta che questo modo di far vedere le Olimpiadi sia accettabile? 3 min di ciclismo, 3 di tennis, 3… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Tennis, Naomi e la fiamma riaccesa: “Finalmente felice” #Tokyo2020 -