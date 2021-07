Tennis, Olimpiadi Tokyo: Camila Giorgi asfalta Jennifer Brady in due set! Azzurra al 2° turno (Di domenica 25 luglio 2021) Una super Camila Giorgi. L’Azzurra (n.58 del ranking) ha messo insieme tutti i pezzi del puzzle e sconfitto in maniera netta l’americana Jennifer Brady (n.15 del mondo) per 6-3 6-2 in 68? di gioco. Una grande prestazione della marchigiana, decisamente costante nel proprio Tennis e molto a suo agio su un campo particolarmente rapido e con delle palline che rimbalzano molto. In sostanza una Camila in grande spolvero che nel secondo turno affronterà la vincente tra la russa Elena Vesnina (n.305 del ranking) e la lettone Jelena Ostapenko (n.30 del ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Una super. L’(n.58 del ranking) ha messo insieme tutti i pezzi del puzzle e sconfitto in maniera netta l’americana(n.15 del mondo) per 6-3 6-2 in 68? di gioco. Una grande prestazione della marchigiana, decisamente costante nel proprioe molto a suo agio su un campo particolarmente rapido e con delle palline che rimbalzano molto. In sostanza unain grande spolvero che nel secondoaffronterà la vincente tra la russa Elena Vesnina (n.305 del ranking) e la lettone Jelena Ostapenko (n.30 del ...

Advertising

sportface2016 : +++#Tennis, Matteo #Berrettini non andrà alle Olimpiadi di #Tokyo2020 per un infortunio muscolare+++ - InteBNLdItalia : ?? Brutte notizie per Berrettini che per un infortunio muscolare è costretto a rinunciare ai Giochi Olimpici di… - Coninews : Infortunio muscolare e niente Olimpiadi per Matteo #Berrettini. Dopo lo storico exploit nel torneo di Wimbledon il… - Rojas3299 : RT @LeilaBoocch: Ma la Rai è davvero convinta che questo modo di far vedere le Olimpiadi sia accettabile? 3 min di ciclismo, 3 di tennis, 3… - sportface2016 : #Tokyo2020, #tennis femminile: #Giorgi elimina #Brady in due set, esordio convincente dell'azzurra -