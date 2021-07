(Di domenica 25 luglio 2021), e non certo ultimo.fa suo, con pieno merito, il torneo ATP 250 di(Croazia) eilsua giovanissima. Lo spagnolo classe 2003, infatti, ha steso senza mezzi termini il francesecon il punteggio di 6-2, 6-2 in un’ora e 16 minuti di gioco. Un vero e proprio confronto generazionale vinto a mani basse dal nativo di El Palmar, che si è giovato anche del fatto che il rivale (classe 1986) fosse reduce da una maratona in semifinale ...

sportface2016 : #AtpUmago, #Alcaraz vince la sua prima finale del circuito maggiore: #Gasquet battuto in due set - Giorgiovsb : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS CARLOS ALCARAZ VINCE L'ATP 250 DI UMAGO Lo spagnolo ha sconfitto Richard Gasquet 6-2, 6-2 #SkyTennis #Tennis… - Matt_Orlandi : RT @OA_Sport: #Tennis, ATP Umago 2021: Carlos #Alcaraz strapazza Richard #Gasquet e conquista il primo titolo della carriera - OA_Sport : #Tennis, ATP Umago 2021: Carlos #Alcaraz strapazza Richard #Gasquet e conquista il primo titolo della carriera - morrojable87 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS CARLOS ALCARAZ VINCE L'ATP 250 DI UMAGO Lo spagnolo ha sconfitto Richard Gasquet 6-2, 6-2 #SkyTennis #Tennis… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ATP

ANSA Nuova Europa

Piazza Castello è la prima tappa del 'in piazza', uno degli eventi collaterali pensati per colorare il percorso verso le NittoFinals , all'esordio su suolo italiano, dal 14 al 21 novembre ......sorpreso Felix - Auger Aliassime 6 - 4 7 - 6(2) in quasi due ore sul Centrale dell'Ariake... Quel che sorprende è che Purcell aveva vinto la sua prima partitasolo a febbraio, nel torneo di ...Atp Umago 2021, Carlos Alcaraz vince la sua prima finale del circuito maggiore: Richard Gasquet battuto in due set ...Il tennis su terra rossa torna a Kitzbuhel per l'ultimo appuntamento stagionale, presenti all'appello Mager, Cecchinato e Travaglia ...