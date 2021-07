Temporale e vento forte domenica mattina, danni ingenti a Gallarate | FOTO (Di domenica 25 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Temporale e vento forte questa mattina, domenica 25 luglio a Gallarate, dove i Vigili del fuoco del comando provinciale di Varese sono impegnati in diversi interventi. Si registrano diverse richieste per allagamenti e tagli pianta in tutta la zona. In via Ortella a Gallarate, la copertura di uno stabile si è staccata ed è rovinata tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd ... Leggi su ilnotiziario (Di domenica 25 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorquesta25 luglio a, dove i Vigili del fuoco del comando provinciale di Varese sono impegnati in diversi interventi. Si registrano diverse richieste per allagamenti e tagli pianta in tutta la zona. In via Ortella a, la copertura di uno stabile si è staccata ed è rovinata tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd ...

Temporale e vento forte domenica mattina, danni ingenti a Gallarate | FOTO Il Notiziario Maltempo, violenti temporali in Valtellina e nel Lecchese In Val Bregaglia interrotta la strada statale 37. Grandinate in Brianza, disagi a Dervio e Bellano Sondrio, 25 luglio 2021 - L'annunciato maltempo in Lombardia e soprattutto i violenti temporali annun ...

